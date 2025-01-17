Названы жуткие перспективы погружения человечества в опасный мир экстремальных погодных условий

Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня CO2, способствующего нагреву климата. Данные за 2024 год показывают, что человечество все глубже погружается в опасный мир экстремальных погодных условий.
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