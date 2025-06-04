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Царьград

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Владимир Ткачев покидает «Трактор»: форвард переходит в новосибирскую «Сибирь»

Владимир Ткачев покидает «Трактор»: форвард переходит в новосибирскую «Сибирь»

Владимир Ткачев завершает карьеру в челябинском «Тракторе» и переходит в «Сибирь». За время нахождения в команде, он провел 292 матча, набрав 157 очков.

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