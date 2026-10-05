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Ларин о лимите: «Буду против, когда все клубы в России станут частными. Команды, существующие за госденьги, обязаны вкладывать в российских игроков. А частные могут делать что хотят»

Бывший директор академии « Чертаново », руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о лимите на легионеров в Альфа-Банк РПЛ .

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