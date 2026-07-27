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Daily Storm

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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об отправке военных КНДР в зону СВО

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об отправке военных КНДР в зону СВО

Песков опроверг эту информациюПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Москва якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР к участию в специальной военной операции.

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