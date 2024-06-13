СМИ: командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы для интервью

Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok Командиров всех уровней ВСУ обязали согласовывать тезисы для всех публичных выступлений, включая интервью, через управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
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