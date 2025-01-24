На сайте ЦРУ США вдруг нашли каталог запчастей советской «Волги»

На сайте ЦРУ США был найден каталог запчастей советского автомобиля «Волга». Телеграм-канал «Автопоток» заметил, что на официальной странице Центрального разведывательного управления в разделе частично рассекреченных документов имеется техническая информация о модели ГАЗ-21.