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В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ

В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценивает ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек.

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