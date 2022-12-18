«Нью-Джерси» проиграл 5 матчей подряд, из них 4 – дома

«Нью-Джерси» проиграл 5 матчей подряд, из них 4 – дома. Сегодня «Девилс» уступили «Флориде» (2:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх