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АВТОВАЗ возобновил производство в цехах опытного производства спустя 10 лет

АВТОВАЗ возобновил производство в цехах опытного производства спустя 10 лет

АВТОВАЗ полностью восстановил работу цехов опытно-промышленного производства, интегрировав "ВИС-Авто".

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Это. Вас. 10.ЛЕТ.ДУШИЛИ.ВОТ.ПОТОМУ.НАШ.АВТОПРОМ.В.ЖОПЕ.А.ВООБЩЕ.Я.ЕЗДИЛ.НА.ПРИОРЕ.1500.ХОРОШАЯ.МАШИНА.только.печка.не.на.месте.НА.КОЛЬЦЕВОЙ 160км.сейчас.возраст.79лет
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