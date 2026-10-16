Вообще тема нападений медведов на человеков возбуждается ежегодно, как по расписанию. В прошлом году, правда, больше хейтилась тема тигров, но в этом году снова взялись за мишек-мимимишек.
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Клюнул на заголовок - он на мой мизантропический вкус замечателен. Автор во всём прав.
Побочное действие климатического оружия это воздействие на психику и не только человека, а мишки и волки очень близки к человеку, у людей инфаркты, инсульты, психические расстройства, а у мишек и волков повышенная агрессия.
Одним словом писатель. Людей сейчас меньше чем в конце прошлого века. На счёт глупее это точно конечно. Но суть проблемы не в этом. В конце советского периода людей в лесах было побольше, тк в то время был сильно развит туризм. И звери старались с людьми не встречаться. А сейчас количество людей в лесу заметно меньше и зверь перестал боятся человека - он его просто не знает. Человек пахнет как еда - значит еда.
просто журналюги забалтывают медвежьей темой реальные проблемы, статистика нападений изменилась на какие-то промили
Больше всего мне "нравятся" рыбаки, которые прутся с удочкой и, хорошо, если есть, собакой в тот момент, когда проблема уже возникла, показана и описана. Вот ничего людей не останавливает. Так после того, как выжил, они ещё упорото заявляют: "Чудом выжил, но на рыбалку все равно пойду. Я рыбак - рыбалка наше всё ". Никакие оповещения людей не останавливают. Впрочем, это как ежегодное катание на отколовшейся льдине. Прав автор. Люди тормозов не имеют
Уважаемые Комментаторы!
Автору Просто Захотелось Показать Свою Учёность и Знание!!!
НУ и "Денежка!" - Не Лишняя!!!
Он, ведь, ПИСАТЕЛЬ!!!
Только, вот, в Арифметике Он видимо ПРОФАН!!!
Население УМЕНЬШАЕТСЯ Ежегодно на Пол-Миллиона!!!
А Он Говорит- "Увеличивается"!!!
И Численность Медведей ПОДСЧИТАНО!!!
Или Он НЕ Верит ОФИЦИАЛЬНЫМ Данным???
НУ! а, с Остальными Его Выводами Можно СОГЛАСИТЬСЯ!!!
лишили привычной среды обитания -вот основная проблема,леса повырубили нещадно(все на продажу за бесценок),лесные угодбя не восполняются по принципу "срубил одно 1 -посади пять",хотя с 1990 с того бардака вырубили на сотни лет вперед и 5 деревьями к одному не восполнить гигантские потери леса.Оттуда и обмеление притоков больших рек,болот со всей живностью и пр..
Ага, а когда мишки бегают по городу, это как?