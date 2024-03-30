Встреча ямальского «Факела» с «Полетом» закончилась поражением со счетом 6:1

Хоккеисты ямальского «Факела» проиграли матч серии игр с командой «Полет» из Рыбинска со счетом 6:1. Они готовятся к решающей финальной встрече, в которой будут бороться с соперником за выход в полуфинал НМХЛ, сообщили в официальном паблике клуба.
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