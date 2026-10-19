На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге вывели на минимально контролируемый уровень мощности реакторную установку правого борта ледокола «Чукотка», подтвердив корректность работы реактора и защитных систем.
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