Опрос: Где Молдова должна покупать природный газ и электричество

Опрос, проведенный IMAS в феврале 2025 года по заказу Independent News (Румыния), анализировал мнение граждан относительно источников поставок природного газа и электричества для Республики Молдова в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.
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