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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня осудила опасные намерения Лай Циндэ в отношении "независимости Тайваня"

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в субботу осудил призыв главы администрации Тайваня Лай Циндэ к так называемому "самоспасению населения Тайваня".

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