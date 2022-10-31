Ленина попала в ДТП, а ее Mercedes перевернулся, собака потеряла сознание

Скандальный певец Прохор Шаляпин заявил о том, что его подруга, светская львица и бизнесвумен Лена Ленина угодила в серьезное ДТП, «Пятый канал» рассказал о серьезной аварии, которая к счастью не привела к серьезным последствиям.
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