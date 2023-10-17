Убийство двух фанатов-скандинавов остановило футбольный матч сборных Бельгии и Швеции

16 октября матч между сборными Бельгии и Швеции в рамках восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 был остановлен из-за нападения неизвестного на шведских болельщиков, в результате которого по меньшей мере два человека погибли, несколько ранены.