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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле на потрескавшемся доме проведут дополнительное обследование

В Барнауле на потрескавшемся доме проведут дополнительное обследование

В случае выявления необходимых признаков рассмотрят вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции В Барнауле на доме по адресу Партизанская, 70б проведут дополнительное обследование несущих конструкций, сообщает мэрия.

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