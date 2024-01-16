В Барнауле на потрескавшемся доме проведут дополнительное обследование

В случае выявления необходимых признаков рассмотрят вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции В Барнауле на доме по адресу Партизанская, 70б проведут дополнительное обследование несущих конструкций, сообщает мэрия.
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