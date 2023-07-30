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Порье поздравил Гейджи после боя: «Жесткий ублюдок, я не видел этот хай-кик»

«Жесткий ублюдок! Я не видел этот хай-кик, не видел. Хорошего вечера, поздравляю, брат», – сказал Дастин Порье Джастину Гейджи за кулисами турнира UFC 291.

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