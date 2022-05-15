Как пережить сезонную аллергию: советы дерматолога

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько рассказала, почему возникает сезонная аллергия, чем антигистаминные препараты первого поколения отличаются от препаратов нового поколения и почему народные рецепты в данном случае не работают.
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