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Как пережить сезонную аллергию: советы дерматолога

Как пережить сезонную аллергию: советы дерматолога

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько рассказала, почему возникает сезонная аллергия, чем антигистаминные препараты первого поколения отличаются от препаратов нового поколения и почему народные рецепты в данном случае не работают.

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