Мбаппе забил 157-й гол за «ПСЖ» и обогнал Златана, выйдя на 2-е место в списке бомбардиров клуба. Больше голов лишь у Кавани

Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ». 23-летний форвард забил гол в ворота «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

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