В зоне СВО погиб брянский военнослужащий Кирилл Марченко

Он отдал свою жизнь, защищая Родину, оставаясь верным присяге и боевому братству.Горькая утрата для села Вельяминова и всей Брянской области: при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб Кирилл Марченко.
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