Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Эдмонтон»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде добился победы над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0. Первая и последняя шайбы «Рейнджерс» были заброшены с передач российского нападающего Артемия Панарина, которого признали третьей звездой матча – после вратаря гостей Джонатана Куика, отстоявшего «на ноль» (Игорь Шестеркин на этот раз остался в запасе), и защитника Адама Фокса.