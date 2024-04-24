Экс-советник НАТО: военная помощь от США может не дойти до Украины

Средства, которые Соединенные Штаты выделили Украине, могут и не дойти до киевских властей. Такое заявление сделал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
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