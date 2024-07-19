Как мужчинам не следует одеваться летом, и какие проблемные зоны стоит прикрывать?

Аурелия Запсенко

Насчёт завышенной самооценки-в точку! Поставь толстопузика перед зеркалом,в котором отражается не только он,но и постер с тридцатилетним Шварценеггером, он разницы не заметит. А насчёт сексуальных притязаний-так они своего дружка без зеркала тоже уже лет тридцать не видели, на что вообще можно тут рассчитывать? И ведь ничего зазорного не видят в том,чтобы с голым торсом важно шествовать в магазинчик у дома: "а шо такого-жарко!" Про трёхдневную щетину с проседью, напоминающую плесень, тоже думают, что брутально-красиво- привлекательно. Ха-тьфу!Чистоплюи хреновы.