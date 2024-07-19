Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    У таких брезгливости нет, да и фармакология шагнула далеко, оставьте этот шовинизм, эти мужики - такие же простит.тки...Адекватная планка...
  • Аурелия Запсенко
    Насчёт завышенной самооценки-в точку! Поставь толстопузика перед зеркалом,в котором отражается не только он,но и пост...Как мужчинам не с...
  • Кот Рыжый
    По поводу парней--больше домыслов! Мужчине гораздо проблемнее возбудиться на сексуальный ПОДВИГ СО СТАРУХОЙ! Это-физи...Адекватная планка...

Как мужчинам не следует одеваться летом, и какие проблемные зоны стоит прикрывать?

Как мужчинам не следует одеваться летом, и какие проблемные зоны стоит прикрывать?

Обнаружила, что за полтора месяца лета множество стилистов отписалось на тему: «Какие проблемные зоны следует прикрывать неформатным женщинам в жару».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аурелия Запсенко
Насчёт завышенной самооценки-в точку! Поставь толстопузика перед зеркалом,в котором отражается не только он,но и постер с тридцатилетним  Шварценеггером, он разницы не заметит. А насчёт сексуальных притязаний-так они своего дружка без зеркала тоже уже лет тридцать не видели, на что вообще можно тут рассчитывать? И ведь ничего зазорного не видят в том,чтобы с голым торсом важно шествовать в магазинчик у дома: &quot;а шо такого-жарко!&quot; Про трёхдневную щетину с проседью, напоминающую плесень, тоже думают, что брутально-красиво- привлекательно. Ха-тьфу!Чистоплюи хреновы.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх