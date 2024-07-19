Обнаружила, что за полтора месяца лета множество стилистов отписалось на тему: «Какие проблемные зоны следует прикрывать неформатным женщинам в жару».
Как мужчинам не следует одеваться летом, и какие проблемные зоны стоит прикрывать?
Комментарии
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Аурелия Запсенко
Насчёт завышенной самооценки-в точку! Поставь толстопузика перед зеркалом,в котором отражается не только он,но и постер с тридцатилетним Шварценеггером, он разницы не заметит. А насчёт сексуальных притязаний-так они своего дружка без зеркала тоже уже лет тридцать не видели, на что вообще можно тут рассчитывать? И ведь ничего зазорного не видят в том,чтобы с голым торсом важно шествовать в магазинчик у дома: "а шо такого-жарко!" Про трёхдневную щетину с проседью, напоминающую плесень, тоже думают, что брутально-красиво- привлекательно. Ха-тьфу!Чистоплюи хреновы.
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