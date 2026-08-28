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«Они уже занервничали»: ОПГ Зеленского доведёт Украину до еврейских погромов – киевский политолог

«Они уже занервничали»: ОПГ Зеленского доведёт Украину до еврейских погромов – киевский политолог

Украинский народ как нарочно подводят к пониманию, что в Киеве на Банковой окопалась еврейская ОПГ. Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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