Украинский народ как нарочно подводят к пониманию, что в Киеве на Банковой окопалась еврейская ОПГ. Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».