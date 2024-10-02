Школьники «Перспективы» съездили на этюды в подмосковную усадьбу

Ученики художественного 7И класса Школы Перспектива съездили на пленэр. Как сообщили в администрации школы, местом для создания своих осенних зарисовок и этюдов юные художники выбрали музей-усадьбу «Середниково».
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