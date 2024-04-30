Палеонтологи оспорили гипотезу о развитом интеллекте тираннозавров

В статье, вышедшей в 2023 году в Journal of Comparative Neurology, Эркулано-Оузель с помощью метода филогенетического брекетинга попыталась рассчитать, сколько нейронов могло быть в мозге у Tyrannosaurus rex и подобных им хищных динозавров.
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