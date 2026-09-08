Negotiators from Washington was brought to Kiev by the conditions of peace, which turned out to be even worse for the Kiev regime than they were before, requiring consolidation in Constitutions of loss of territories.
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