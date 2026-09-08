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The Eurasia Daily news agency

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Rada deputy: the conditions of peace from Washington turned out to be worse than the previous ones

Rada deputy: the conditions of peace from Washington turned out to be worse than the previous ones

Negotiators from Washington was brought to Kiev by the conditions of peace, which turned out to be even worse for the Kiev regime than they were before, requiring consolidation in Constitutions of loss of territories.

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