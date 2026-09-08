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Нидерланды выделили €250 миллионов на дроны для Украины

Нидерланды выделили €250 миллионов на дроны для Украины

Власти Нидерландов выделят Украине 250 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках международной инициативы по их поставкам.

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