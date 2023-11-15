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На Украине начали строить подземные школы, способные выдержать прилет ракеты С-300

На Украине начали строить подземные школы, способные выдержать прилет ракеты С-300

Ветер Вольный Первую такую школу строят в Коротиче под Харьковом. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300 и других ракет.

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