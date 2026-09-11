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Царьград

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Ямалу пришлось самостоятельно тушить 16 пожаров после отъезда спасателей

Ямалу пришлось самостоятельно тушить 16 пожаров после отъезда спасателей

На Ямале 11 сентября зафиксировано 16 активных пожаров, которые теперь тушат без поддержки спасателей из других регионов.

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