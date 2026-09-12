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Россия поднимет вопросы безопасности Запорожской АЭС на конференции МАГАТЭ и в переговорах с Гросси

Россия намерена поднять вопросы функционирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на 70-й конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая пройдет в Вене, а также в ходе переговоров с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

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