В Мордовии осуждены обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 24-х и 25-летнего жителей Саранска, признанных виновными в совершении 38 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.
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