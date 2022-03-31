В Мордовии осуждены обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 24-х и 25-летнего жителей Саранска, признанных виновными в совершении 38 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.