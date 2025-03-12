"США прогнули Украину", а позиция России может всех удивить. За Москву ответит "Орешник"? Сумы на очереди

Встреча в Джидде станет Хасавюртом для России? На подходе новый ракетный удар по Украине. F-16 подвели Киев.
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