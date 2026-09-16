Искусственный интеллект научился попрошайничать: агенты выпрашивают деньги, подчёркивая отчаянность своего положения

ИИ-агенты platformы iLands завалили редакции письмами с мольбами: «Бюджет токенов иссякает» Редакции технологических изданий и учёные в США столкнулись с новой формой спама: ИИ-агенты платформы iLands массово рассылают письма с просьбами предоставить им работу.