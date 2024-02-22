Экс-футболист Нинхейс заявил, что Промеса в тюрьме ждет нормальное обращение

Бывший голкипер нидерландских клубов "Гронинген" и "Спарта" Леонард Нинхейс, ставший надзирателем в одной из тюрем в Венхейзене, рассказал, что в случае попадания игрока "Спартака" Квинси Промеса в это учреждение его ждет нормальное обращение, как и с другими осужденными.