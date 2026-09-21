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Бьют по дронам сразу из трех стволов. Лучшее видео из зоны СВО

Бьют по дронам сразу из трех стволов. Лучшее видео из зоны СВО

Мобильные огневые группы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» круглосуточно контролируют воздушную обстановку.

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