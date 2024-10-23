Гарик Гаспарян назначен на должность замглавы комитета промышленности и транспорта Братска

В администрации Братска произошло значительное кадровое изменение: на должность заместителя главы комитета по промышленности и транспорту, а также заведующего отделом экологии, назначен Гарик Давидович Гаспарян.
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