"Транснефть-Восток" могут взыскать 74 млн рублей по иску общин

Общины коренных народов из Иркутской области подали иск в арбитражный суд, требуя от "Транснефть-Восток" 74 млн рублей за ущерб от нефтепровода Куюмба-Тайшет.
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