В ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают адаптивную одежду и обувь для ветеранов СВО

В Москве выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО по индивидуальным заказам Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» разрабатывают высокотехнологичную продукцию для социально значимых проектов, включая адаптивную одежду для ветеранов специальной военной операции (СВО).
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