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Бои в Курской области, смена главы Росмолодежи и новые иноагенты

Бои в Курской области, смена главы Росмолодежи и новые иноагенты

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Волонтерский полевой медицинский пункт для раненных местных жителей и военных в Курской области На Паралимпиаду в Париже, которая стартует 28 августа, аккредитованы 85 россиян.

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