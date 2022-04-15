Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе

Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе

Ко Дню мецената и благотворителя (0+) платформа СберВместе подготовила гайд о том, как помогать благотворительным фондам в новых условиях.

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