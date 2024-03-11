С подачи Федермессер мировые СМИ пишут о сотнях тысяч бездомных в Москве. Разбираем, что не так с очередным добрым делом хоспис.

СК

Степан Капуста

Как врач, давно убедился, что у многих в голове есть "тараканы". В огромном разнообразии. Обычно это воспринимается окружающими как "своеобразие личности", издержки воспитания или образования и т.д. и т.п. Шизофрения - то, как смогли сформулировать специалисты максимальное проявление этого "своеобразия". Сажать таких персонажей за решетку? Склонные к криминалу уже сидят. Но остальные? Следует признавать их непригодными к определенным видам деятельности ( в СМИ, на руководящих и материально-ответственных должностях, в детских воспитательных учреждениях и пр.). И вносить их в соответствующую базу данных, благо цифровизация всего и вся позволяет это делать. Отсеивать как социальный брак, не в обиду будет сказано. И пусть живут, как умеют. С минимальным вредом для общества и государства. Обнадеживает то, что большинство "своеобразных" уже давно отгородили себя от окружающих. Заниматься нужно теми, кто некритично соотносит себя к нормальным и даже особенным, рвутся к власти, влиянию, богатству, благополучию и славе. Китайцы придумали "социальный рейтинг". Может это - выход?