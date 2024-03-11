Анна Федермессер / Фото: fondvera.ru Меж тем, у нас появился свой Лев Толстой. И теперь благодаря ему все СМИ одной крупной соседней страны трещат, что в одной только Москве 250 тысяч бездомных, а в России их миллионы.
С подачи Федермессер мировые СМИ пишут о сотнях тысяч бездомных в Москве. Разбираем, что не так с очередным добрым делом хоспис.
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Как врач, давно убедился, что у многих в голове есть "тараканы". В огромном разнообразии. Обычно это воспринимается окружающими как "своеобразие личности", издержки воспитания или образования и т.д. и т.п. Шизофрения - то, как смогли сформулировать специалисты максимальное проявление этого "своеобразия". Сажать таких персонажей за решетку? Склонные к криминалу уже сидят. Но остальные? Следует признавать их непригодными к определенным видам деятельности ( в СМИ, на руководящих и материально-ответственных должностях, в детских воспитательных учреждениях и пр.). И вносить их в соответствующую базу данных, благо цифровизация всего и вся позволяет это делать. Отсеивать как социальный брак, не в обиду будет сказано. И пусть живут, как умеют. С минимальным вредом для общества и государства. Обнадеживает то, что большинство "своеобразных" уже давно отгородили себя от окружающих. Заниматься нужно теми, кто некритично соотносит себя к нормальным и даже особенным, рвутся к власти, влиянию, богатству, благополучию и славе. Китайцы придумали "социальный рейтинг". Может это - выход?
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10 час.
Олег Севастопольский
Бедненькая страдалица федермессер😂...Ой вэй!
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3 час.
Елена Александровна
раньше да, было много спившихся в основном бомжей приехавших невесть откуда в Москву и в нашем подъезде порой ночевали, но за последние годы, что-то я нигде их не вижу. очень много вранья в сми по разным странам!
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2 час.
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