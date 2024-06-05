За эти три буквы в правах можно «попасть» на 15 тысяч! Эксперт объяснил их значение

Вопрос от читателя «За рулем»:– О чём говорит пометка GCL в водительских удостоверениях?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор «За рулем»:– Раньше в документе у водителей с плохим зрением была отметка «очки обязательны».
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