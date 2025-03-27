МО РФ рассказало о летчике-черноморце Наржимском, отличившемся в боях за Новороссийск

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало архивные документы о летчике-истребителе минно-торпедной авиадивизии Черноморского флота Владимире Наржимском, который особо отличился в воздушных боях за Новороссийск и Таманский полуостров.
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