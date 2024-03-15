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Макрон готов на любые действия, чтобы не позволить России победить

Макрон готов на любые действия, чтобы не позволить России победить

Если для Украины будет все плохо, Франция все-равно на позволит Москве одержать победу – Макрон.Франция не даст России победить, применив все возможные средства, если ситуация для Украины будет складываться критически.

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