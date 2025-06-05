Юные экологи рязанкой школы №47 очистили лес от несанкционированных свалок

Юные экологи школы №47 города Рязани, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), провели экологическую акцию «Большая уборка» в лесу у села Агро-Пустынь Рязанского района.
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