📈 С 2027 года в Крыму вырастет взнос на капремонт Совет министров Крыма принял постановление об увеличении минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
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