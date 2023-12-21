Путин рассказал, почему Россия долго соглашалась сохранить Донбасс за Украиной

Попытки запихнуть Донбасс обратно это конечно не находило нигде своего одобрения! Однако их объясняли неготовностью к решительным действиям на тот момент! Что справедливо! Но и то справедливо что потом пришлось другие усилия прикладывать! так что как всегда только время покажет правильность того или иного подхода!

МГ

Малик Гумеров

"В этом смысле они нас переиграли?" - Переиграли по причине засилья вражеских холуев во власти !!! А весь олигархат , либерастия , самоназванная элитка , кланы .... по определению холуи врага ! ПЕРЕИГРАЛИ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ !!! В 90-е суверенитет страны с потрохами , сами , отдали западу , структуры власти наточили на интерсы врага , олигархами буржуинами назначали , и чиновниками в кресла сажали холуйствующих перед врагом .... и т.д.. ! Все это накопившееся дерьмо вылезает сегодня ..... ! Идет война за Русь ... за счет средств и финансов самой России , реализуемый через диверсантов врага - олигархов и чиновников во власти ... ! Вон сегодня , суверенитет завоевывается на фронтах Донбасса , в войне с армией врага - бендеровщиной !