Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин рассказал, почему Россия долго соглашалась сохранить Донбасс за Украиной

Путин рассказал, почему Россия долго соглашалась сохранить Донбасс за Украиной

Политнавигатор Долгое время Москва была готова поддерживать «территориальную целостность» Украины ради сохранения Киевом условий, не угрожающих жизни и правам проживающих на Юго-Востоке людей, но сам Киев и Вашингтон хотели войны.

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Комментарии
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вага карлито
Попытки   запихнуть Донбасс  обратно это конечно не находило нигде своего одобрения! Однако   их  объясняли неготовностью  к решительным действиям на тот момент! Что справедливо! Но и то справедливо что   потом пришлось другие усилия прикладывать! так что   как всегда только время покажет правильность того или иного подхода!
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;В этом смысле они нас переиграли?&quot; - Переиграли по причине засилья  вражеских холуев во власти !!!    А весь олигархат , либерастия , самоназванная элитка , кланы ....   по определению  холуи врага !        ПЕРЕИГРАЛИ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ СУВЕРЕНИТЕТА  РОССИИ !!!     В 90-е суверенитет страны с потрохами , сами  , отдали западу , структуры власти  наточили на интерсы врага ,   олигархами  буржуинами  назначали  , и чиновниками в кресла сажали  холуйствующих перед врагом .... и т.д.. !   Все это накопившееся дерьмо   вылезает сегодня ..... !     Идет война   за Русь ...  за счет  средств и финансов самой России  , реализуемый  через диверсантов врага - олигархов и чиновников во власти ... !                                                                       Вон сегодня , суверенитет  завоевывается на фронтах Донбасса  , в войне с армией врага - бендеровщиной !
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58 мин.
Лора Лора
Доброта хуже воровства !!!! Только ВВП могу простить это. Он служит России бескорыстно. Уважаю. Надо покруче, хватит ме-ме...
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48 мин.

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