Политнавигатор Долгое время Москва была готова поддерживать «территориальную целостность» Украины ради сохранения Киевом условий, не угрожающих жизни и правам проживающих на Юго-Востоке людей, но сам Киев и Вашингтон хотели войны.
Путин рассказал, почему Россия долго соглашалась сохранить Донбасс за Украиной
Комментарии
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вага карлито
Попытки запихнуть Донбасс обратно это конечно не находило нигде своего одобрения! Однако их объясняли неготовностью к решительным действиям на тот момент! Что справедливо! Но и то справедливо что потом пришлось другие усилия прикладывать! так что как всегда только время покажет правильность того или иного подхода!
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
"В этом смысле они нас переиграли?" - Переиграли по причине засилья вражеских холуев во власти !!! А весь олигархат , либерастия , самоназванная элитка , кланы .... по определению холуи врага ! ПЕРЕИГРАЛИ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ !!! В 90-е суверенитет страны с потрохами , сами , отдали западу , структуры власти наточили на интерсы врага , олигархами буржуинами назначали , и чиновниками в кресла сажали холуйствующих перед врагом .... и т.д.. ! Все это накопившееся дерьмо вылезает сегодня ..... ! Идет война за Русь ... за счет средств и финансов самой России , реализуемый через диверсантов врага - олигархов и чиновников во власти ... ! Вон сегодня , суверенитет завоевывается на фронтах Донбасса , в войне с армией врага - бендеровщиной !
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58 мин.
Лора Лора
Доброта хуже воровства !!!! Только ВВП могу простить это. Он служит России бескорыстно. Уважаю. Надо покруче, хватит ме-ме...
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48 мин.
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