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Политика как она есть

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«Вам осталось 6 дней»: фейкометы ISW потеряли агента на Украине и пошли в разнос

«Вам осталось 6 дней»: фейкометы ISW потеряли агента на Украине и пошли в разнос

Сегодня крупнейшие украинские и оппозиционные российские телеграм-каналы стали активно распространять информацию о том, что Владимир Путин якобы дал указание министру обороны Сергею Шойгу «остановить украинское контрнаступление к октябрю текущего года».

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