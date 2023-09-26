«Вам осталось 6 дней»: фейкометы ISW потеряли агента на Украине и пошли в разнос

Политика как она есть

Сегодня крупнейшие украинские и оппозиционные российские телеграм-каналы стали активно распространять информацию о том, что Владимир Путин якобы дал указание министру обороны Сергею Шойгу «остановить украинское контрнаступление к октябрю текущего года».